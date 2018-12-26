2018-12-26T11:28:55+03:00
Общество

В вопросах трансплантации органов врачи СККБ вышли на высокий уровень

На базе краевой больнице в Ставрополе была успешно проведена операция по пересадке почки.
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Первые в СКФО

Уникальность этой третьей по счету операции состоит в том, что жизнь молодой женщины была спасена за счет посмертного донорского органа. Ранее для трансплантации использовались почки ближайших родственников, хотя и это было для округа Российской Федерации настоящим прорывом в медицине. Так врачи СККБ расширили возможности для дальнейшей полноценной жизни пациентов, сегодня зависимых от процедуры гемодиализа. Эти безусловные успехи в развитии трансплантологии стали возможны при ощутимой поддержке краевого Минздрава и лично губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова. Напомним, что во время первой операции, врачей СККБ консультировали московские коллеги. Теперь можно уверенно говорить, что новое отделение трансплантологии состоялось. Это значит, что будут спасены еще сотни жизней.

Трансплантология.

Донорами органов и тканей для трансплантации могут быть как живые, так и мертвые доноры. Речь идет о внезапно умерших от остановки сердца людях или людях со смертью мозга, но с продолжающимся сокращением сердца. Во всех случаях к возможности донорства предъявляется ряд строжайших требований. Например, живой донор должен быть совершеннолетним, в полном сознании, способным принимать решение добровольно, без постороннего давления, способным перенести операцию по изъятию органа без значительного риска для здоровья.

Поистине ювелирное мастерство требуется от врачей при подготовке органа к пересадке и непосредственно в процессе операции. Необходимо бережно и предельно щадяще выполнять каждый этап операции, чтобы не повредить поверхность органа.

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