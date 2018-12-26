2018-12-26T11:40:35+03:00
Общество

Бесплатная новогодняя фотосессия состоится в сказочном лесу в центре Ставрополя

Все желающие смогут получить праздничные снимки в подарок
Андрей ЗОБОВ
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Профессиональные фотографы будут работать для всех желающихПрофессиональные фотографы будут работать для всех желающихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На площади Ленина, в волшебном лесу из праздничных ёлок в Ставрополе состоится фотосессия «Сказочный Ставрополь. Фото на память». Профессиональные фотографы будут работать для всех желающих 29 декабря с 14:00.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в комитете культуры и молодёжной политики городского муниципалитета, для всех желающих будут подготовлены специальные фотозоны, также ставропольцы смогут сфотографироваться на фоне праздничных елей.

Сообщается, что позже снимки выложат в социальной сети «ВКонтакте», на портале администрации города и на сайте комитета культуры и молодёжной политики краевого центра.

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