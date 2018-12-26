Бесплатная новогодняя фотосессия состоится в сказочном лесу в центре Ставрополя

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-26T11:40:35+03:00

Профессиональные фотографы будут работать для всех желающих Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

На площади Ленина, в волшебном лесу из праздничных ёлок в Ставрополе состоится фотосессия «Сказочный Ставрополь. Фото на память». Профессиональные фотографы будут работать для всех желающих 29 декабря с 14:00.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в комитете культуры и молодёжной политики городского муниципалитета, для всех желающих будут подготовлены специальные фотозоны, также ставропольцы смогут сфотографироваться на фоне праздничных елей.

Сообщается, что позже снимки выложат в социальной сети «ВКонтакте», на портале администрации города и на сайте комитета культуры и молодёжной политики краевого центра.