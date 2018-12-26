На Ставрополье из-за рискованного обгона «десятка» врезалась в «КамАЗ»
В Красногвардейском районе два человека пострадали в тройной аварии. «Десятка» врезалась в «КамАЗ» и протаранила Lexus.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в УГИБДД по краю, ДТП произошло 25 декабря на дороге «Ставрополь — Красногвардейское». Водитель «ВАЗ-21102» пошел в рискованный обгон и по касательной врезался в «КамАЗ». Потерявшая управление отечественная легковушка влетела на встречную полосу и протаранила Lexus.
В результате пострадали водитель и пассажир «десятки». Их госпитализировали.
Во время проверки инспекторы выяснили, что пострадавший водитель был привлечён к ответственности за нетрезвое вождение. Его не лишили прав только потому, что заседание суда ещё не состоялось. У всех участников ДТП взяли кровь на анализ.
По факту аварии проводится проверка, выясняется степень вины участников.
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