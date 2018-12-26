На Ставрополье из-за рискованного обгона «десятка» врезалась в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-26T12:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красногвардейском районе два человека пострадали в тройной аварии. «Десятка» врезалась в «КамАЗ» и протаранила Lexus.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в УГИБДД по краю, ДТП произошло 25 декабря на дороге «Ставрополь — Красногвардейское». Водитель «ВАЗ-21102» пошел в рискованный обгон и по касательной врезался в «КамАЗ». Потерявшая управление отечественная легковушка влетела на встречную полосу и протаранила Lexus.

В результате пострадали водитель и пассажир «десятки». Их госпитализировали.

Во время проверки инспекторы выяснили, что пострадавший водитель был привлечён к ответственности за нетрезвое вождение. Его не лишили прав только потому, что заседание суда ещё не состоялось. У всех участников ДТП взяли кровь на анализ.

По факту аварии проводится проверка, выясняется степень вины участников.