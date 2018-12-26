Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в силу

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-26T13:28:54+03:00

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25 декабря в Верховном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Бывший градоначальник не согласился с приговором Советского райсуда столицы республики, согласно которому он должен будет ближайшие четыре года провести в колонии.

Но 24 декабря адвокаты отозвали жалобу после разговора с чиновником и теперь приговор официально вступил в силу.

Напомним, Муса Мусаев был признан виновным в превышении должностных полномочий. Согласно данным суда, чиновник незаконно продал несколько дорогостоящих участков земли, чем нанес бюджету Дагестана ущерб в 48 миллионов рублей.