2018-12-26T13:28:54+03:00
Происшествия

Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в силу

Муса Мусаев проведет в колонии 4 года
Алена БЕЛЯЕВА
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25 декабря в Верховном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Бывший градоначальник не согласился с приговором Советского райсуда столицы республики, согласно которому он должен будет ближайшие четыре года провести в колонии.

Но 24 декабря адвокаты отозвали жалобу после разговора с чиновником и теперь приговор официально вступил в силу.

Напомним, Муса Мусаев был признан виновным в превышении должностных полномочий. Согласно данным суда, чиновник незаконно продал несколько дорогостоящих участков земли, чем нанес бюджету Дагестана ущерб в 48 миллионов рублей.

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