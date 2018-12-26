В Дагестане наградили маршрутчиков, спасших упавшую с пятого этажа девочку

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-26T13:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Дагестана наградил двоих водителей маршруток, которые спасли 5-летнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа. Владимир Васильев вручил мужчинам Орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан".

Напомним, Айдемир Кулдуев и Тагир Магомедов в начале декабря рискнули своим здоровьем, чтобы поймать ребенка.

Первым малышку заметил Тагир, который как раз приехал на конечную остановку. Он проходил рядом с домом, когда услышал крики Айшат.

Мужчина не растерялся и позвал на помощь коллегу. Они сначала хотели принести брезент, но времени не было, поэтому попытались смягчить падение девочки. Это им удалось сделать и Айшат отделалась только вывихом голени, ссадинами и синяками. Айдемиру повезло меньше - он заработал разрыв сухожилий.