В Дагестане наградили маршрутчиков, спасших упавшую с пятого этажа девочку
Глава Дагестана наградил двоих водителей маршруток, которые спасли 5-летнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа. Владимир Васильев вручил мужчинам Орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан".
Напомним, Айдемир Кулдуев и Тагир Магомедов в начале декабря рискнули своим здоровьем, чтобы поймать ребенка.
Первым малышку заметил Тагир, который как раз приехал на конечную остановку. Он проходил рядом с домом, когда услышал крики Айшат.
Мужчина не растерялся и позвал на помощь коллегу. Они сначала хотели принести брезент, но времени не было, поэтому попытались смягчить падение девочки. Это им удалось сделать и Айшат отделалась только вывихом голени, ссадинами и синяками. Айдемиру повезло меньше - он заработал разрыв сухожилий.
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