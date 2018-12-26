Полиция ищет сбежавшего из больницы ставропольца

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-26T14:06:32+03:00

Мужчина пропал шесть дней назад в Кочубеевском районе

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Полиция просит жителей края помочь найти пропавшего в Кочубеевском районе Ставрополья 47-летнего Юрия Сергеевича Майорова. Сообщается, что мужчина ушёл из больницы 20 декабря.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по краю, Майоров бесследно изчез. Известно, что пропавший 1971 года рождения ростом 185 сантиметров, худощав и подрянут. У Майорова светлые короткие волосы, глаза также светлого оттенка, прямой нос и небольшие, прилегающие к голове, уши.

Когда мужчина исчез, он был одет в синий пиджак, светлую рубашку, зелёные штаны и резиновые тапочки.

Полицейские просят всех, кто видел пропавшего человека, обращаться в полицию. Контактные телефоны: 8(86550)3-79-00 или 102.