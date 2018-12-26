Звезды зажгут в Ессентуках в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-26T14:30:39+03:00

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Приближение главного праздника зимы в Ессентуках уже ощущается в полной мере. Центральные улицы курорта засияли разноцветными огнями, а Театральная площадь превратилась в большую новогоднюю фотозону. Благодаря творческому подходу декораторов, здесь помимо традиционной иллюминации, резиденции Деда Мороза, появились светодиодные фигуры, а фонтаны стали яркими арт-объектами, больше сотни разноцветых снежинок «проложили» путь от входа в Курортный парк по улице Интернациональной.

Всего 4 дня осталось до главного шоу года. С 18-00 31 декабря большая городская семья начнет празднование Нового года на Театральной площади. Здесь гуляния начнутся с интерактивных программ и массовых флешмобов «Зажигаем вместе». В 19-00 и 20-00 откроется кинотеатр под открытым небом. На большом экране покажут любимую детскую картину «Морозко» и «Карнавальную ночь» для родителей. За 2 часа до наступления Нового 2019 года стартует театрализованная программа с главными героями зимней ночи, кавер-группа «FOCUS band» даст старт концертной части. Новогодним подарком для ессентучан и гостей курорта станет настоящая звезда электронной музыки-диджей Грув, который до часа ночи 1 января будет вести самую большую городскую дискотеку. Пиротехническое шоу станет традиционной яркой кульминацией Нового года в Ессентуках после боя курантов.

Празднования продолжатся в первый день 2019 года. Ессентукские ЗОЖевцы встретяся на водной глади городского озера. С 4 января с 11-00 самых маленьких горожан аниматоры приглашают на открытые утренники, в «Волшебное приключения» ессентучане будут отправляться с любимыми героями целых три дня.

Рождественские гуляния на площади Возрождения продолжат праздничный марафон 7 января в 12-00. В это же время пройдет мастер-класс «Рождественское сочиво и узвар» гастрономического клуба «Шашлык-машлык»на территории озера.