На Ставрополье через 11 лет после исчезновения начали искать мужчину
Роман Бойко вышел из дома в Нефтекумске и пропал
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В Ставропольском крае разыскивают жителя Нефтекумска, который пропал еще в марте 2007-го. Роман Бойко 1969 года рождения вышел из дома, и больше его никто не видел.
Телосложение у мужчины среднее, рост - 165 см, лицо овальной формы, глаза темные, губы полные, а волосы прямые, темные. На лице есть шрамы, а на предплечье правой руки - татуировка в виде рисунка девушки.
На фото: Роман Бойко
Из дома Роман Бойко ушел в зеленой куртке, черных брюках и свитере.
Следственный комитет Ставрополья просит всех, кто знает о его местонахождении какую-нибудь информацию звонить по номеру: 8 (86558) 4-35-50 или 02.