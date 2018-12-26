Банду торговцев медицинскими наркотиками накрыли на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-26T16:11:37+03:00

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Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Ставрополью накрыли банду, торговавшую крупными партиями запрещённых медицинских препаратов.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России, наркодилер привлёк к торговле наркотическими веществами родственника и нескольких друзей. Банда действовала по строгой схеме — организатор добывал и распределял препараты, а остальные члены транспортировали их и продавали.

У наркоторговцев обнаружили миллионы в рублях и тысячи евро. Фото: оперативная съёмка ГУ МВД по СК

Полиция провела несколько «проверочных закупок» наркотиков, чтобы уличить всех членов банды. После этого, с поддержкой спецотряда «Гром», полицейские накрыли наркоторговцев. У них нашли и изъяли 12 тысяч доз различных веществ и более 90 граммов не расфасованных препаратов. Медсредства оцениваются в 1 миллион 800 тысяч рублей. Также у дилеров нашли кастеты и травматические пистолеты, 4 миллиона рублей и 10 тысяч долларов США.

Четверых подозреваемых заключили под стражу. Следствие продолжается.