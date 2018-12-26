В Ессентуках проверили законность торговли елками и пиротехникой
В городе Ессентуки прошел очередной рейд по местам продажи пиротехники и хвойных деревьев. Под Новый год это ходовой товар и некоторые не сознательные личности пытаются этим воспользоваться.
Поэтому сотрудники управления экономического развития и торговли администрации Ессентуков, пожарной безопасности, полицейские объезжают город ежедневно. В ходе очередного рейда выявлена продажа пиротехническими изделиями и хвойными деревьями на улицах Пятигорская и Энгельса без соответствующих документов.
На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 9.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года №20-кз «Об административных нарушениях в Ставропольском крае».
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