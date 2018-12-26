В Северной Осетии бизнесмена, расстрелявшего партнёра и его жену, посадили на 16 лет

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-26T18:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северной Осетии осуждён бизнесмен, расстрелявший своего компаньона и его жену за долг в 320 тысяч рублей. Мужчина получил 16 лет колонии.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе Верховного суда республики, мотивом преступления стал долг в 320 тысяч. Убийца так не хотел отдавать деньги, что решил расправиться с компаньоном, с которым вместе открыл бизнес.

8 апреля 2017 года убийца приехал к партнёру домой. Он попытался уговорить пострадавшего перенести срок займа, но получил отказ. После короткой ссоры преступник выхватил пистолет и застрелил оппонента. На выстрелы выбежала его жена. Она стала свидетелем преступления и убийца не пощадил жизнь женщины.

Суд приговорил убийцу к 16 годам колонии строгого режима. Оказание оказалось достаточно мягким из-за того, что у жестокого бизнесмена четверо несовершеннолетних детей. При этом суд обязал его выплатить близким погибших и их осиротевшей дочери 2 миллиона рублей компенсации.