На Ставрополье невнимательный водитель сбил пешехода-нарушителя
В Шпаковском районе Ставрополья невнимательность водителя стала фатальной для 59-летнего пешехода-нарушителя.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в управлении ГИБДД по краю, ДТП случилось во вторник, 25 джекабря. Житель села Верхнерусское пренебрёг пешеходным переходом, решил пересечь трассу и попал под косёла Volkswagen.
Несчастный получил серьёзнейшие контузии головного мозга и умер в реанимации. А в отношении 39-летнего водителя начали проверку. Оказалось, что мужчина лихач и нарушитель — за 2 года он больше 20 раз был пойман на пренебрежении ПДД.
— По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников ДТП будет установлена в рамках уголовного дела, — резюмировали в управлении ГИБДД.
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