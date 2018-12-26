2018-12-26T20:02:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье невнимательный водитель сбил пешехода-нарушителя

Несчастный скончался в реанимации
Андрей ЗОБОВ
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В Шпаковском районе Ставрополья невнимательность водителя стала фатальной для 59-летнего пешехода-нарушителя.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в управлении ГИБДД по краю, ДТП случилось во вторник, 25 джекабря. Житель села Верхнерусское пренебрёг пешеходным переходом, решил пересечь трассу и попал под косёла Volkswagen.

Несчастный получил серьёзнейшие контузии головного мозга и умер в реанимации. А в отношении 39-летнего водителя начали проверку. Оказалось, что мужчина лихач и нарушитель — за 2 года он больше 20 раз был пойман на пренебрежении ПДД.

— По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников ДТП будет установлена в рамках уголовного дела, — резюмировали в управлении ГИБДД.

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