На Ставрополье воспитатель детсада «нарисовала» себе прибавку к зарплате

СЕГОДНЯ 20:22 2018-12-26T20:22:34+03:00

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На Ставрополье воспитатель придумала хитрый способ «нарисовать» себе прибавку к зарплате. В итоге мошенница попалась и была отправлена на исправительные работы.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе Краевого суда Ставропольского края, женщина воспользовалась отсутствием директора — она была в отпуске. В этот момент мошенница написала на своё имя приказ о приёме на работу на полставки, после чего исправно получала «бонус».

Однако преступницу раскрыли. Во время проверки отчётности утечку денег заметили, на девушку подали в суд. Её приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Всё это время часть заработанных ею денег будет взиматься в пользу государства. С должности в детсаду её уволили.