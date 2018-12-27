На Ставрополье вор-домушник получил срок за кражи из девяти домов
Домушника осудили cлужители Фемиды на 2,5 года за серию квартирных краж на Ставрополье. По данным ставропольского следствия, мужчина совершал свои кражи весной 2017 года.
Он использовал особые отмычки и незаконно пробирался в дома и квартиры жителей края.На месте преступник забирал из жилищ найденные деньги, дорогие ювелирные украшения и драгоценности, бытовую технику, компьютеры.
- Всего он обокрал девять квартира. Общий ущерб от его преступных действий составил 948 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Во время задержания правоохранители нашли при обыске у мужчины также и запрещенное наркотические вещество.
Вор на суде полностью признал свою вину. Ближайшие 2,5 года он проведет за решеткой в колонии общего режима.
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