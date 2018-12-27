На Ставрополье вор-домушник получил срок за кражи из девяти домов

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-27T08:13:58+03:00

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Домушника осудили cлужители Фемиды на 2,5 года за серию квартирных краж на Ставрополье. По данным ставропольского следствия, мужчина совершал свои кражи весной 2017 года.

Он использовал особые отмычки и незаконно пробирался в дома и квартиры жителей края.На месте преступник забирал из жилищ найденные деньги, дорогие ювелирные украшения и драгоценности, бытовую технику, компьютеры.

- Всего он обокрал девять квартира. Общий ущерб от его преступных действий составил 948 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Во время задержания правоохранители нашли при обыске у мужчины также и запрещенное наркотические вещество.

Вор на суде полностью признал свою вину. Ближайшие 2,5 года он проведет за решеткой в колонии общего режима.