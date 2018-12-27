Житель Кабардино-Балкарии задержан за оскорбление полицейского в Ростове

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-27T09:05:41+03:00

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Полицейскими Нальчика задержан находившийся в розыске местный житель

Ранее судимый 31-летний мужчина находился в розыске с ноября этого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Как выяснилось, нальчанин в столице Дона серьезно оскорбил местного правоохранителя.

Подозреваемый задержан до прибытия инициатора розыска – полицией города Ростов-на-Дону. После этого мужчина будут отправлен для следственных действий в Ростовскую область. Ему грозит крупный штраф и тюремный срок до года.