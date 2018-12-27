2018-12-27T10:31:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье отец зарезал обидчика сына

Взрослый мужчина вмешался в драку парней
Евгения СОКОРЕВА
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В Шпаковском районе 55-летний мужчина зарезал приятеля сына, который ввязался с ним в драку. Следователи говорят, что конфликт произошел из-за пустяка, но отец решил заступиться за юношу, вооружившись ножом. Им он неоднократно ударил погибшего парня по разным частям тела. Все произошло в поселке Цимлянском 8 сентября этого года.

- От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - добавляют в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю. - Необходимая доказательственная база собрана, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

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