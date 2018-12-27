2018-12-27T10:40:24+03:00
Происшествия

После пожара в дагестанском селе мать с ребёнком оказались в реанимации

Местные жители пытались потушить пожар, но пламя оказалось сильнее
Андрей ЗОБОВ
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В маленьком селе Кизилюртовского района Дагестана сгорел частный дом. При пожаре пострадала женщина с ребёнком — их госпитализировали в реанимацию.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» местные жители и очевидцы, сгорел жилой дом в селе Чонтаул. Местные жители пытались потушить пламя своими силами, но потерпели неудачу. Когда на место прибыли пожарные, здание уже было полностью объято огнём.

В результате, по сообщениям очевидцев, в пожаре пострадали мать с ребёнком. Больше всего пострадал мальчик, у него ожоги 34% поверхности тела. За их жизни борются медики.

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