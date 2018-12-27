В центре Ставрополя женщина-водитель случайно протаранила три машины

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-27T11:40:15+03:00

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В Ставрополе женщина за рулём Ford Focus случайно протаранила несколько машин, устроив массовое ДТП. В итоге травмы получила подруга женщины.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в управлении ГИБДД по краю, женщина слишком увлеклась и набрала небезопасную скорость. В итоге она не рассчитала тормозной путь и врезалась сначала в «Ладу Гранту», потом в «Шевроле Ниву» и остановилась на BMW X1.

В итоге в больницу попала подруга предполагаемой виновницы ДТП — 22 летняя пассажирка Ford Focus. Она получила травму головы.

Госавтоинспекция занимается проверкой эпизода. Степень вины водителей уточняется.