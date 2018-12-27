Жители Чечни задолжали 3,5 миллиарда рублей налогов
Жители Чечни продолжают игнорировать налоговые сборы. К концу 2018 года общая сумма задолженности выросла до 3,5 миллиардов рублей.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры республики, злостных неплательщиков пытаются призвать к ответу и заставить возместить государству долги. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в социально-экономической сфере сообщил заместитель прокурора Чечни Вадим Степанов.
Чиновники призвали управление Федеральной налоговой службы по Чечне активизировать работу в этом направлении. Главная цель — чтобы сумма прекратила расти и начала, наконец, сокращаться.
Напомним, что в 2018 году Чечня потратила 84 миллиардов и 478 миллионов рублей. При этом доход республики — 76 миллиардов 598 миллионов.
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