Жители Чечни задолжали 3,5 миллиарда рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-27T12:19:19+03:00

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Жители Чечни продолжают игнорировать налоговые сборы. К концу 2018 года общая сумма задолженности выросла до 3,5 миллиардов рублей.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры республики, злостных неплательщиков пытаются призвать к ответу и заставить возместить государству долги. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в социально-экономической сфере сообщил заместитель прокурора Чечни Вадим Степанов.

Чиновники призвали управление Федеральной налоговой службы по Чечне активизировать работу в этом направлении. Главная цель — чтобы сумма прекратила расти и начала, наконец, сокращаться.

Напомним, что в 2018 году Чечня потратила 84 миллиардов и 478 миллионов рублей. При этом доход республики — 76 миллиардов 598 миллионов.