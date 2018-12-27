2018-12-27T12:19:19+03:00
Экономика

Жители Чечни задолжали 3,5 миллиарда рублей налогов

Прокуроры и налоговики пытаются призвать неплательщиков к ответу
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Чечни продолжают игнорировать налоговые сборы. К концу 2018 года общая сумма задолженности выросла до 3,5 миллиардов рублей.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры республики, злостных неплательщиков пытаются призвать к ответу и заставить возместить государству долги. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в социально-экономической сфере сообщил заместитель прокурора Чечни Вадим Степанов.

Чиновники призвали управление Федеральной налоговой службы по Чечне активизировать работу в этом направлении. Главная цель — чтобы сумма прекратила расти и начала, наконец, сокращаться.

Напомним, что в 2018 году Чечня потратила 84 миллиардов и 478 миллионов рублей. При этом доход республики — 76 миллиардов 598 миллионов.

Еще больше материалов по теме: «Экономика Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила пешехода
На Ставрополье «чёрных банкиров» осудили за отмывание 10 миллиардов
В центре Ставрополя женщина-водитель случайно протаранила три машины
После пожара в дагестанском селе мать с ребёнком оказались в реанимации
На Ставрополье отец зарезал обидчика сына
Житель Кабардино-Балкарии задержан за оскорбление полицейского в Ростове
На Ставрополье вор-домушник получил срок за кражи из девяти домов
На Ставрополье воспитатель детсада «нарисовала» себе прибавку к зарплате
На Ставрополье невнимательный водитель сбил пешехода-нарушителя
В Северной Осетии бизнесмена, расстрелявшего партнёра и его жену, посадили на 16 лет
В Ессентуках проверили законность торговли елками и пиротехникой
Банду торговцев медицинскими наркотиками накрыли на Ставрополье
На Ставрополье через 11 лет после исчезновения начали искать мужчину
Звезды зажгут в Ессентуках в новогоднюю ночь
Полиция ищет сбежавшего из больницы ставропольца
В Дагестане наградили маршрутчиков, спасших упавшую с пятого этажа девочку
Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в силу
На Ставрополье из-за рискованного обгона «десятка» врезалась в «КамАЗ»
Бесплатная новогодняя фотосессия состоится в сказочном лесу в центре Ставрополя
В вопросах трансплантации органов врачи СККБ вышли на высокий уровень
Ставрополец забил свою жену из-за беспричинной ревности