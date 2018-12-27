2018-12-27T12:40:12+03:00
Происшествия

На Ставрополье «чёрных банкиров» осудили за отмывание 10 миллиардов

За это члены группировки получили 130 миллионов
Андрей ЗОБОВ
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Банду «чёрных банкиров» из Ставропольского края приговорили к колонии за незаконную банковскую деятельность. Проще говоря — отмывание 10 миллиардов рублей.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД России, уголовное дело было возбуждено ещё в 2011 году. Четыре года полиция собирала доказательства вины подозреваемых. Но в 2015 году оказалось, что следователь ГУ МВД по СКФО получал от членов банды взятки. Его поймали с поличным — коррумпированный правоохранитель получал 1,1 миллион от главы группировки. За эти деньги его просили снять арест с имущества «чёрных банкиров».

Расследование продолжилось и подозреваемых довели до суда. По заключению полиции и суда, они с января 2008 по сентябрь 2001 года создали целую сеть подставных организаций. В банках они открыли счета 22 фирм, между которыми курсировали банковские средства. Таким образом они привлекли и отмыли 10 миллиардов рублей и получили прибыль в 130 миллионов.

— Руководитель банды Георгий Булыгин приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ему назначен штраф в 400 тысяч рублей. Остальным участникам банды назначены наказания, в том числе связанные с лишением свободы, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователя, который завалил дело и оказался взяточником осудили чуть раньше. Он получил 8 лет колонии и штраф в 11 миллионов рублей. Также экс-полицейскому запретили занимать должности в госучреждениях и правоохранительных органах ещё 3 года после освобождения.

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