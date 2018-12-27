В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-27T13:59:27+03:00

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Сегодня, 27 декабря, около 7.30 часов утра неподалеку от Михайловска 53-летняя водитель "Рено Сандеро" не уступила дорогу пешеходу и насмерть сбила взрослого мужчину.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, авария произошла на 2 километре дороги "Ставрополь-Аэропорт".

- Водитель автомашины "Рено Сандеро" не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сказали в ведомстве. - По инерции пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд автомобиль "Киа Рио".

До приезда скорой пешеход погиб. Им оказался 59-летний житель Михайловска.