2018-12-27T13:59:27+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила пешехода

Погиб житель Михайловска
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 декабря, около 7.30 часов утра неподалеку от Михайловска 53-летняя водитель "Рено Сандеро" не уступила дорогу пешеходу и насмерть сбила взрослого мужчину.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, авария произошла на 2 километре дороги "Ставрополь-Аэропорт".

- Водитель автомашины "Рено Сандеро" не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сказали в ведомстве. - По инерции пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд автомобиль "Киа Рио".

До приезда скорой пешеход погиб. Им оказался 59-летний житель Михайловска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье «чёрных банкиров» осудили за отмывание 10 миллиардов
Жители Чечни задолжали 3,5 миллиарда рублей налогов
В центре Ставрополя женщина-водитель случайно протаранила три машины
После пожара в дагестанском селе мать с ребёнком оказались в реанимации
На Ставрополье отец зарезал обидчика сына
Житель Кабардино-Балкарии задержан за оскорбление полицейского в Ростове
На Ставрополье вор-домушник получил срок за кражи из девяти домов
На Ставрополье воспитатель детсада «нарисовала» себе прибавку к зарплате
На Ставрополье невнимательный водитель сбил пешехода-нарушителя
В Северной Осетии бизнесмена, расстрелявшего партнёра и его жену, посадили на 16 лет
В Ессентуках проверили законность торговли елками и пиротехникой
Банду торговцев медицинскими наркотиками накрыли на Ставрополье
На Ставрополье через 11 лет после исчезновения начали искать мужчину
Звезды зажгут в Ессентуках в новогоднюю ночь
Полиция ищет сбежавшего из больницы ставропольца
В Дагестане наградили маршрутчиков, спасших упавшую с пятого этажа девочку
Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в силу
На Ставрополье из-за рискованного обгона «десятка» врезалась в «КамАЗ»
Бесплатная новогодняя фотосессия состоится в сказочном лесу в центре Ставрополя
В вопросах трансплантации органов врачи СККБ вышли на высокий уровень
Ставрополец забил свою жену из-за беспричинной ревности