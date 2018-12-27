2018-12-27T14:43:36+03:00
Общество

В Дагестане младшеклассников учил педагог без образования

Преподавателя уволили
Евгения СОКОРЕВА
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В "Худигской СОШ" Агульского района Дагестана прокуратура нашла учителя без педагогического образования. После проверки установили, что младшеклассников долгое время учил человек вообще далекий от образовательной деятельности.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе надзорного ведомства, никаких документов, дающих право преподавать в школе у него нашли.

- Согласно статье 46 Федерального закона "Об образовании в РФ" право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам, - сказали в прокуратуре. - В связи с этим, по представлению прокуратуры трудовой договор с данным работником расторгнут.

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