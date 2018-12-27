Дагестанец ударил ножом собутыльника
Мужчина в больнице
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В Избербаше мужчина ранил знакомого во время распития алкоголя. Как говорят полицейские, они поссорились при встрече, и в итоге 59-летний дагестанец ударил собутыльника ножом.
Пострадавшему 48 лет. Его отвезли в Центральную городскую больницу Избербаша.
Ударивший его ножом мужчина уже во всем сознался. Нож изъяли.
- Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказали в МВД РД. - Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.