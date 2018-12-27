На Ставрополье в аварии разбилась женщина

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-27T16:10:48+03:00

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В Ставропольском крае в Советском районе 37-летняя женщина за рулем "Опеля" влетела в дерево на огромной скорости. Водитель превысила скорость и не смогла справится с управлением на скользкой дороге. Из-за руля ее извлекли уже мертвой. В машине ехали еще двое. Их доставили в больницу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СК, авария произошла сегодня, 27 декабря, на 288 км федеральной автодороги "Кочубей - Зеленокумск – Минеральные Воды".

- Все участники ДТП – жительницы Буденновского района. Погибшая водитель имеет водительский стаж всего 2 года, ей могло не хватить опыта. Автомобиль восстановлению не подлежит. От смертельных последствий пассажиров спасли ремни безопасности, - сказали в ведомстве.