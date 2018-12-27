Губернатор Ставрополья посетил заседание Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-27T18:15:23+03:00

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Президент России Владимир Путин провел итоговое в 2018 году заседание Государственного Совета РФ. В нём приняли участие члены федерального Правительства, руководители обеих палат российского парламента, лидеры политических партий, главы регионов страны и в их числе – Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Заседание Госсовета было посвящено подведению итогов объявленного Президентом РФ Года добровольца в России, а также обсуждению перспектив дальнейшего развития волонтёрского движения и социально ориентированных некоммерческих организаций в стране.

- В реестре добровольческих организаций нашего края 524 объединения, в них свыше 33 тысяч активистов. Это, не считая тысяч жителей края, которые присоединяются к волонтёрской работе просто по велению души, - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров. - Только за этот год на Ставрополье волонтёры провели свыше 3 тысяч акций. Экология, социальная сфера, медицина, поисковая работа, патриотика – направлений, где ставропольские активисты действуют постоянно очень много. И каждое действие направлено в помощь людям и в конечном итоге – улучшает жизнь в нашем крае. Искреннее спасибо за это!