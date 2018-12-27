2018-12-27T17:16:47+03:00
Происшествия

Ставропольское ФСБ накрыло подпольный миграционный канал

Главу преступного бизнеса приговорили к году тюрьмы
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае поймали и уже осудили главарей преступного бизнеса, организовавших подделку документов и незаконное пересечение иностранцами границы России. Руководили процессом гражданин Азербайджана Санана Ибрагимов и Мансур Ахвердиева.

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в УФСБ РФ по СК.

Приговор им вынес Октябрьский районный суд города Ставрополя. Ахвердиева приговорили к году и 3 месяцам лишения свободы, а его подельнику Ибрагимову дали год и 10 месяцев.

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