На Ставрополье в ДТП из-за лысой резины погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-28T08:13:54+03:00

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Шпаковском районе в столкновении двух автомобилей погибли 2 человека. По предварительной версии, 27 декабря около 18 часов вечера на автодороге «Ростов-на-Дону - Ставрополь» ( вблизи города Михайловска) водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением ввиду установленной летней резины.

Он допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с малогабаритным грузовым автомобилем «Исузу». От полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи скончались водитель и пассажир-женщина легкового автомобиля. Водитель грузового авто не пострадал.

Установлено, что автомашина «ВАЗ» имела технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена: установлена была летняя «лысая» резина. Также сопутствующей причиной ДТП стала плохая погода. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.