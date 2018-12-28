В КЧР произошел подмыв дамбы Большого Ставропольского канала
Подмыв дамбы Большого Ставропольского канала произошел в Усть-Джегетинском районе Карачаево-Черкесии во время замены подземной трубы.
- Работу канала в штатном режиме планируется восстановить 28 декабря, - уточняет МЧС Карачаево-Черкесии
В настоящее время на месте работают ремонтные бригады и оперативная группа Усть-Джегутинского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Большой Ставропольский канал - ирригационный, обводнительно-оросительный, используется для водоснабжения центральной, северо-восточной и восточной частей Ставропольского края. Головное сооружение его расположено на территории Усть-Джегетинского района Карачаево-Черкесии.
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