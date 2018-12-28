В КЧР произошел подмыв дамбы Большого Ставропольского канала

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-28T08:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Подмыв дамбы Большого Ставропольского канала произошел в Усть-Джегетинском районе Карачаево-Черкесии во время замены подземной трубы.

- Работу канала в штатном режиме планируется восстановить 28 декабря, - уточняет МЧС Карачаево-Черкесии

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады и оперативная группа Усть-Джегутинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Большой Ставропольский канал - ирригационный, обводнительно-оросительный, используется для водоснабжения центральной, северо-восточной и восточной частей Ставропольского края. Головное сооружение его расположено на территории Усть-Джегетинского района Карачаево-Черкесии.