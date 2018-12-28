Под Пятигорском женщина-водитель врезалась в рейсовый автобус
Вблизи Пятигорска женщина-водитель въехала в автобус.
По предварительной версии, 27 декабря около 18 часов 30 минут на подъезде к Пятигорску водитель автомобиля «ВАЗ 2115» на перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу и допустила столкновение с автобусом «Джак».
С переломом таза 36-летняя водитель «ВАЗа», жительница Минеральных Вод, была госпитализирована. Ей оказывают медицинскую помощь в ближайшей больнице. Выяснилось, что за последние два года водитель к административной ответственности не привлекалась. Врачами у нее взята кровь на установление состояния опьянения.
В момент ДТП в автобусе находился водитель и один пассажир, они травм не получили. Автобус двигался по маршруту «Ставрополь – Пятигорск». По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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