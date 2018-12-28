На Северном Кавказе резко упала рождаемость

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-28T11:16:43+03:00

В Чечне и Ингушетии показатель обвалился на четверть

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За год в республиках Северного Кавказа обвалился показатель рождаемости. По цифрам Росстата, в Чечне и Дагестане в 2018-м родилось на четверть детей меньше, чем годом ранее, а в Ингушетии рождаемость упала на 10,8%.

При этом общероссийский средний показатель составил всего 2,7% падения, а в 32 субъектах рождаемость и вовсе подросла.

Вместе с тем, упала на Кавказе и смертность: в Чечне на 42,6%, в Дагестане на 20,1%, а в Северной Осетии на 22,5%.

Причины изменений в демографической ситуации республик агенство не называет.

По последним данным Росстата, в России живут 146,8 млн человек. С начала 2018-го население сократилось на 78 тыс человек ( на 0,05%).