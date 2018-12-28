В Дагестане на площадке детсада завхоз открыла свой магазин

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-28T12:02:40+03:00

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В одном из детских садиков Дагестана экс-глава учреждения оттяпала кусок земли под свои нужды. Из окон здания детишки могут видеть ее магазин и двор при двухэтажном доме, обнесенный забором.

Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала у мэра Дербента, который прошелся по городскому садидку №10 и обомлел от увиденного:

- Этот дом принадлежит бывшей заведующей садом, которая сейчас продолжает в нем работать в качестве завхоза, - говорит Хизри Абакаров. - Другую часть территории занимает магазин, хозяином которого оказалась тоже бывшая заведующая. Сейчас во дворе сада роют артезианскую скважину для нужд этого магазина. Превратили сад в свой приусадебный участок!

Завхоза по распоряжению главы Дербента уже уволили, а новую заведующую отстранят по истечению контракта. Забор с площадки детсада снесут, а с магазином обещуают разобраться.