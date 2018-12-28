Полтысячи ставропольских Дедов Морозов устроят забег в помощь инвалидам

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-28T15:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске 13 января 500 бегунов в костюмах Деда Мороза пробегут 3,5 км от Спасского собора до Железнодорожного вокзала и обратно. Это будет благотворительный забег. Для участия нужно внести небольшой взнос и зарегистрироваться. Собранные деньги потратят на покупку инвалидных колясок для воспитанников центра "Солнечный городок".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе мэрии Пятигорска, начнется акция в 14.00 на площади у Спасского собора.

- Не проходите мимо и станьте активными участниками доброго дела! По окончанию забега каждого бегуна ждут памятные медали, чай, мандарины и концерт, - говорят в ведомстве.