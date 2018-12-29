На Кремлевскую елку в Москве пригласили 6 ставропольцев

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-29T07:52:01+03:00

Школьникам уже оплатили дорогу и проживание в столице

Изменить размер текста: A A

В Москву на Кремлевскую елку поедут 6 детей со Ставрополья.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации краевой столицы, на праздник отправятся школьники в возрасте от 8 до 13 лет.

- Среди счастливчиков из Ставрополя в этом году воспитанник "Детской художественной школы" из многодетной семьи, отличница, шахматистка и рукопашница из лицея № 5, победительница фестивалей детского и юношеского творчества из школы № 14, - сказали в ведомстве. - Ребятам оплатили дорогу и проживание и отправили в большое новогоднее приключение на специальном детском поезде "Минеральные Воды — Ростов - Москва".

Напомним, в Москве сейчас находится Коля Кузнецов из Кисловодска, который прилетел в столицу по приглашению президента России. Владимир Путин узнал о мечте больного раком мальчика пожать руку главе государства. Желание 10-летнего Коли стало явью.