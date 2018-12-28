Во всероссийском конкурсе талантов победил юный пианист со Ставрополья

28 Дек. 21:42 2018-12-28T21:42:39+03:00

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В финале всероссийского конкурса талантов "Синяя птица" лучшим из лучших признали 13-летнего Сергея Давыдченко из Ставропольского края. Мальчик с детства потрясающе играет на пианино и неоднократно побеждал в конкурсах даже международного уровня.

Особенно номер юноши понравился Денису Мацуеву. Скрин-фото: эфир телепередачи "Синяя птица"

В телевизионном шоу последней своей композицией для исполнения Сергей выбрал произведение "Прелюдия си-бемоль мажор" своего тески, гениального пианиста и композитора Сергея Рахманинова. И не прогадал.

Жюри покорила виртуозная игра юноши. Аккомпанировал ему премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - Сергей Полунин.

Победителями пятого сезона шоу-талантов также стали: Николай Василенко в номинации актерское мастерство, Альбина Толибова за игру на гуслях и Анастасия Тюрина за игру на балалайке.

Напомним, в 2016 году Сергей Давыдченко завоевал "Золотого Щелкунчика". Это был XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов, в котором поучаствовали почти полсотни талантливых детей из США, Австрии, России, Испании, Норвегии и других стран.