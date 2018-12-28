2018-12-28T17:01:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье девушку поймали пьяной за рулем после корпоратива

Нарушительницу на внедорожнике перехватили поздней ночью
Евгения СОКОРЕВА
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Сегодня, 28 декабря, поздней ночью в Красногвардейском районе Ставропольского края госинспекторы поймали пьяную девушку за рулем. На внедорожнике на бешеной скорости она проскочила мимо патруля ДПС.

Когда нарушительницу перехватили, на водительском сидении никого не оказалась. Зато на пассажирском сидении ютились парень с девушкой.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, на вопрос кто управлял машиной, оба мотали головой. От девицы пахло алкоголем.

- Во время оформления протокола 30-летняя дама всячески препятствовала административному процессу, категорически отказывалась покидать автомобиль, который необходимо было поставить на штрафстоянку, и отказывалась подписывать материалы, - говорят полицейские.

За несговорчивость ее оштрафовали. За пьяную езду леди грозит лишение прав на 2 года.

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