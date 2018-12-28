2018-12-28T14:03:57+03:00
Происшествия

Возвращенных Кадыровым детей из Ирака отвезут в медцентр Сербского

Медики встретят маленьких россиян в аэропорту
Евгения СОКОРЕВА
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Российских детей, которых пообещал вернуть из Ирака на родину Рамзан Кадыров, отвезут на реабилитацию в медицинский исследовательский центр имени Сербского. Федеральная клиника занимается вопросами психического здоровья.

Как рассказывает правозащитница из Чечни Хета Саратова, уже в аэропорту всех встретит бригада медиков.

- Дети родились в России, но были вывезены родителями в ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Долгое время их держали в иракской тюрьме вместе с матерями, многие из них болеют, - говорит правозащитница.

Отмечается, что после переправки этих детей, в Россию вернут малышей, которые родились уже в Ираке и Сирии.

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