В Ингушетии дебошир накурился на Новогодней ёлке
В ингушском Малгобеке мужчина накурился и устроил дебош на Новогодней ёлке. Полицейские обнаружили у него наркотики и теперь «слишком весёлому» посетителю грозит тюрьма.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии, один из посетителей Новогодней ёлки вёл себя крайне неадекватно: матерился и дебоширил при детях. Полицейские забрали хулигана в участок. Во время обысков в кармане брюк у него нашли 22 грамма марихуаны. Причина вызывающего поведения мужчины стала ясна.
Против 29-летнего дебошира возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Ему грозит до трёх лет колонии.
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