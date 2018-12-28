2018-12-28T13:52:34+03:00
Происшествия

В Ингушетии дебошир накурился на Новогодней ёлке

За хранение наркотиков ему грозит до 3 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Наркоман испортил детям новогодний праздникНаркоман испортил детям новогодний праздникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ингушском Малгобеке мужчина накурился и устроил дебош на Новогодней ёлке. Полицейские обнаружили у него наркотики и теперь «слишком весёлому» посетителю грозит тюрьма.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии, один из посетителей Новогодней ёлки вёл себя крайне неадекватно: матерился и дебоширил при детях. Полицейские забрали хулигана в участок. Во время обысков в кармане брюк у него нашли 22 грамма марихуаны. Причина вызывающего поведения мужчины стала ясна.

Против 29-летнего дебошира возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Ему грозит до трёх лет колонии.

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