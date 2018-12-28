2018-12-28T18:40:15+03:00
Происшествия

Чиновники из министерства Ингушетии попались на вранье о доходах

Проверку не прошли декларации сотрудников минимущества
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии после проверки деклараций сотрудников министерства имущества и земельных отношений выяснилось, что чиновники сообщали недостоверную или неполную информацию о своем материальном положении. Это касается сведений о доходах и имуществе - своих, супруга (жены) и детей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, еще лица власти недоговаривали или врали о прибыли от продажи жилья или машин, получении пенсий и пособий и своих долгах, в том числе кредитах.

- Также в 2018 году в Министерстве не проведено ни одного заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов, а на официальном сайте не освещалась деятельность по противодействию коррупции с размещением необходимой документации, - сказали в ведомстве. - Прокурором республики в адрес министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия внесено представление.

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