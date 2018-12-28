Директор «Анжи» устал от кризиса и подал в отставку
Генеральный директор Махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов ушёл со своего поста. Функционер признался, что морально устал от долгов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе клуба.
— Я ухоже, потому что невероятно устал от всего этого. В первую очередь, морально. Я нёс на себе груз долгов, и больше просто не могу. Ноша стала непосильной. Ситуация не изменяется с момента моего прихода, сколько бы мы не работали. Клуб нужен только его президенту Осману Кадиеву, — цитирует Олега Флегнтова «РИА Новости».
Напомним, что в начале декабря «Анжи» немного улучшил ситуацию. Получив дотации от РФС, клуб смог снизить долг с 300 до 220 миллионов рублей. Однако ситуация в клубе всё равно катастрофически тяжёлая.
— Если «Анжи» не найдёт спонсоров, выхода я не вижу. Клуб просто повторит судьбу пермского «Амкара», перестав существовать, — резюмировал ситуацию бывший президент.
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