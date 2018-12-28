В аварии с двумя погибшими в КЧР обвинили леди на "Мерседесе"

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-28T16:04:18+03:00

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В Карачаево-Черкесии виновником смертельной аварии на 21 км дороги "Черкесск-подъезд к МЦО Архыз" назвали местную жительницу на "Мерседесе- Бенц С-200".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, за рулем иномарки она с нарушением скоростного режима попыталсь объехать выскочившую на дорогу лошадь через выезд на "встречку". В итоге "Мерседес" влетел в "Ладу Гранту". В отечественной легковушке погибли водитель и пассажир, а в иномарке - женщина на соседнем от водительского сидении.

- Несмотря на наличие достаточных данных, свидетельствующих о наличии состава преступления, правоохранительными органами неоднократно принимались необоснованные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, - сказали в надзорном ведомстве. - Но прокурор добился возбуждения уголовного дела по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Уголовное дело уже направили в Зеленчукский районный суд для рассмотрения.