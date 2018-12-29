2018-12-29T09:53:27+03:00
Происшествия

На Ставрополе 22 водителя маршруток лишены прав за пьяное вождение

Полицейские составили более 800 протоколов
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье 22 водителя маршрутных такси и автобусов лишились прав за вождение в нетрезвом виде. Госавтоинспекция отчиталась об итогах акции «Автобус».

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления ГИБДД по краю, с октября дорожные полицейские проверили больше 16,5 тысяч транспортных средств. Они нашли больше 800 нарушений. Самым грубым было вождение в пьяном виде — на нём попались 22 водителя. Их лишили прав на сроки от полутора до двух лет.

Кроме того, инспекторы нашли в автобусах и маршрутках 600 поломок — часть автомобилей ходили по городу с серьёзными техническими неисправностями. Ещё 200 протоколов касаются несанкционированных изменений конструкции машин.

Во время рейдов полицейские наткнулись на автомастерскую, разбиравшую на части краденные авто. Её владельцев привлекли к ответственности.

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