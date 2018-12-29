В Ставрополе водитель троллейбуса сбил женщину

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-29T09:56:30+03:00

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В Ставрополе водитель троллейбуса сбил на пешеходном переходе женщину.

Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в субботу в краевом управлении ГИБДД. Авария, как уточнили в ведомстве, произошла накануне, 28 декабря, на улице Артема краевого центра.

Водитель, по предварительным данным правоохранителей, почему-то не пропустил на «зебре» 55-летнюю женщину. У пострадавшей травма головы и грудной клетки. Она доставлена в ближайшую больницу, где ей оказывают помощь медики.

Водитель троллейбуса за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии был трезв. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.