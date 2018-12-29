Воронежский суд посадил лихача из Дагестана за гибель семьи в ДТП

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-29T10:29:35+03:00

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Парня из Дагестана осудили в Воронежской области за смертельное ДТП в сентябре 2018 года. На дороге "М4 - Дон" 26-летний уроженец республики выскочил на встречку на "Фольксваген-Поло", чтобы обогнать большегруз, и спровоцировал аварию. Лоб в лоб иномарке двигался автомобиль "Додж" под управлением 29-летнего жителя Воронежа, который попытался избежать удара и съехать на обочину, но потерял управление и залетел под фуру. Погибли все, кто ехал в легковушке - водитель, его 29-летняя супруга, 5-летний ребенок и 68-летняя теща. Виновник аварии уехал.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Воронежской области, дагестанца поймали через несколько дней в Москве.

- Виновника ДТП доставили в село Верхний Мамон, где на основании решения суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия свою вину он признал частично, - сказали полицейские. - Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того суд обязал его выплатить 3 миллиона рублей родственникам погибших.