Синоптики: новогодняя ночь в Ставрополе будет морозной и снежной

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-29T10:46:03+03:00

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Последние дни уходящего года будут снежными. Как рассказала Радио "Комсомольская правда" (105, 7 FM в Ставрополе и 88,8 FM в регионе КМВ) ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева, в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз - от 2 до 7 градусов ниже ноля.

Какая будет погода на Новый год в Ставропольском крае 00:00 00:00

- Если и будет срываться снежок, то небольшой. Но сугробы не растают. Днем первого января будет немного выше ноля. Ветер ожидается слабый и переменчивый, - сообщила синоптик.

В праздничные выходные значительный оттепелей не ожидается. В дневные часы будет от +2 до -3 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до 5-7 градусов мороза.