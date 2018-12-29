На Ставрополье водитель Mercedes погиб врезавшись в фуру

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-29T12:12:09+03:00

По предварительным данным, нарушителем стал автолюбитель на грузовике

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На участке трассы «Кавказ» Ставропольского края Mercedes столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб, пассажирка попала в реанимацию.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в управлении ГИБДД по региону, нарушителем был водитель фуры MAN. Он грубо нарушил правила, выехав на встречку через сплошную. В результате встречный Mercedes-Benz разбился о грузовик.

Столкновение оказалось смертельным. Находившийся за рулём 52-летний гражданин Армении скончался на месте. Его пассажирка 54 лет доставлена в реанимацию с тяжелейшими травмами. Серьёзных повреждений автолюбитель на грузовике не получил.

Инспекторы проводят проверку по факту аварии и уточняют степень вины участников.