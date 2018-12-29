В Ингушетии двое полицейских обманули государство на 4 миллиона и поплатились

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-29T12:06:25+03:00

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Двое полицейских в Ингушетии обманули государство на 4 миллиона рублей. Они получили сроки за мошенничество с квартирами, купленными на казённые средства.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Ингушетия, первый мошенник был сотрудником управления федеральной службы исполнения наказаний. Он «нарисовал» себе пятерых детей, чтобы получить от государства квартиру. В итоге он получил просторное жильё на 1,8 миллиона дороже, чем полагалось — за 2 миллиона 887 тысяч рублей.

Точно такое же преступление в 2014 году совершил экс-полицейский. Ему удалось обмануть жилищно-бытовую комиссию и выпросить себе деньги на покупку квартиры. При этом у его супруги уже было своё жильё. На этом злоумышленник заработал 2,437 млн рублей.

Суд приговорил правоохранителей к колонии. Первый мошенник получил 3 года лишения свободы, а второй — четыре.