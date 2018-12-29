Новый год в Ессентуках будут транслировать на всю Россию

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-29T12:53:32+03:00

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В Ессентуках идут последние приготовления к новогодней ночи 2019. Старт праздника на Театральной площади дадут 31 декабря в 18 часов. Программа «Зажигаем вместе» соберет самые активные семьи ессентучан. Сейчас готовится специальное оборудование на сцене для показа двух сеансов под открытым небом. Для удобства просмотра кинолент будет установлен LED-экран. Музыкальная программа начнется в 22 часа с выступления группы «Фокус бэнд», ну а кульминация программы на городской площади начнется в 23 часа.

Главный герой российский и европейских танцполов DJ GROOVE откроет 2 часовой марафон лучших хитов новогодних дискотек. При поддержке DJ GROOVE новогодняя программа в Ессентуках будет транслироваться на всю страну. Радиоканал DFM и шоу диджея Грува «Танцы для всех» станет партнером всех культурных мероприятий в городе Ессентуки. Благодаря информационной поддержке DFM, город-курорт и его культурная повестка будут известны на всю страну.