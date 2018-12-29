География добра «Третьего Рима» расширяется

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-29T13:10:12+03:00

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Благотворительность является одним из элементов социальной политики Строительной группы «Третий Рим». Компания шефствует над несколькими социальными учреждениями в Ставропольском крае и в других регионах России.

В канун предстоящих новогодних праздников география добра компании расширилась. Председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» Сергей Захарченко принял участие в благотворительных мероприятиях на территории Ярославской области. Совместно с председателем Ярославской областной Думы Алексеем Константиновым он посетил социальные организации Ростовского муниципального района и поздравил подопечных и пациентов учреждений: детского отделения Ростовской районной больницы, центра социального обслуживания для пенсионеров, социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних, а также детского дома. Сергей Захарченко поздравил детей и взрослых с наступающими праздниками, и передал в дар учреждениям и их подопечным подарки, в числе которых бытовая техника, иконы и декоративные резные панно из массива дерева, произведенные мастерами компании.