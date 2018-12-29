На Ставрополье офицеры полиции прощали преступления за взятки

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-29T14:05:09+03:00

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На Ставрополье два офицера полиции осуждены за коррупционные преступления. Взяточники прощали административные и уголовные нарушения за щедрую мзду.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в управлении ФСБ России по краю, преступниками оказались начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Андроповскому району майор полиции Вадим Гриненко и его подчинённый в том же отделении капитан Сергей Бочаров.

Первое преступление датировано 11 ноября 2017 года. Полицейские в селе Крымгиреевское обнаружили точку, на которой продавали палёный алкоголь. Вместо того, чтобы составить административный протокол, Гриненко согласился забыть о нарушении за взятку в 40 тысяч рублей.

Второй эпизод уголовного дела относится к марту 2018 года. С 7 по 14 число Гриненко и Бочаров договаривались о проведении, а точнее непроведении проверки. Супруги из села Куршава смошенничали при покупке недвижимости, и правоохранители об этом знали. Но вместо уголовного дела, вопрос решился за взятку в 80 тысяч.

Уже в апреле сотрудники ФСБ узнали о преступлениях полицейских и возбудили уголовные дела. А в пятницу 29 декабря суд утвердил обвинительный приговор для взяточников. Вадиму Гриненко дали три с половиной года условного лишения свободы. Испытательный срок — те же 3,5 года и ещё 3 экс-полицейский не сможет занимать должности в структурах власти. Сергей Бочаров получил два с половиной года условно с таким же испытательным сроком и лишением права занимать соответствующие должности ещё 2 года.