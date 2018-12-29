Власти Ессентуков проинспектировали предновогодний город

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-29T14:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Порядок на улицах и готовность коммунальной инфраструктуры к длительным праздникам проверили сегодня в Ессентуках. Комиссию возглавил и.о. главы города Евгений Герасимов. В ее составе управление ЖКХ, торговли, образования. В первую очередь проверяющие посетили образовательные учреждения на предмет пожарной безопасности и охраны школ. В графике объезда были и курортные котельные. Поставщик тепла АО «Энергоресурсы» отчитался о готовности к безаварийной работе. В комиссию были предоставлены графики работы, коммунальные службы города работают в праздники по обычному расписанию.

Большая часть работы в праздничные дни ляжет на плечи ессентукского Комбината по благоустройству. Комиссия администрации сегодня осмотрела парк техники, ее готовность работать в условиях похолодания и снегопада. 1 января службы ЖКХ отработают в оперативном режиме, последствия новогодней ночи и народных гуляний начнут ликвидировать с 6 утра.